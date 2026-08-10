Bhagalpur News: बांका : दूसरी सोमवारी पर लबोखर शिवधाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Bhagalpur News: बांका से आनंद कुमार की रिपोर्ट बांका निज संवाददाता सावन की दूसरी सोमवारी पर प्रखंड
Bhagalpur News: बांका से आनंद कुमार की रिपोर्ट बांका निज संवाददातासावन की दूसरी सोमवारी पर प्रखंड के प्रसिद्ध शिव धाम लबोखर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतार लगने लगी। दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंजता रहा। सोमवारी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जल लेकर मंदिर पहुंचे थे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन की ओर से आवश्यक व्यवस्था की गई थी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी सक्रिय रहा।
श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से मंदिर में प्रवेश कराया गया। सुबह से दोपहर तक मंदिर परिसर में भीड़ बनी रही। पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। सावन की दूसरी सोमवारी के कारण लबोखर शिवधाम में पूरे दिन भक्तिमय माहौल बना रहा।
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