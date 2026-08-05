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Bhagalpur News: बांका : लगातार बदल रहे मौसम से उमस भरी गर्मी, लोग बेहाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बांका से संतोष की रिपोर्ट बांका। बांका जिले में लगातार बदल रहे मौसम के कारण

Bhagalpur News: बांका : लगातार बदल रहे मौसम से उमस भरी गर्मी, लोग बेहाल

Bhagalpur News: बांका से संतोष की रिपोर्ट बांका। बांका जिले में लगातार बदल रहे मौसम के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। कभी तेज धूप तो कभी हल्की बारिश होने से वातावरण में नमी बढ़ गई है, जिससे दिनभर उमस बनी रहती है। लोग पसीने और चिपचिपी गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि ऐसे मौसम में पर्याप्त पानी पीना, हल्का भोजन करना तथा धूप में अनावश्यक निकलने से बचना चाहिए। मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण वायरल बुखार और सर्दी-जुकाम के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है।

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मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है, जिससे मौसम में लगातार बदलाव बना रह सकता है।

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