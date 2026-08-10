Bhagalpur News: सहरसा: बहरजात पर्व को लेकर पंचगछिया में उत्साह

Bhagalpur News: सत्तर कटैया से राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट बहरजात पर्व को लेकर पंचगछिया गांव

Bhagalpur News: सत्तर कटैया से राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट बहरजात पर्व को लेकर पंचगछिया गांव में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। पंचगछिया टिपिया टोला की मंडली गांव के विभिन्न टोले-मोहल्लों में घूमकर झाल-मृदंग की धुन पर गीत-नाद करते हुए पर्व की सफलता के लिए भिक्षाटन कर रही है। मंडली के पहुंचते ही लोग श्रद्धा के साथ उनका स्वागत कर पूजा के लिए स्वेच्छा से रुपये व अन्न चढ़ावे के रूप में दे रहे हैं।

ससिया महाराज की पूजा की पुरानी परंपरा मंडली के सदस्यों ने बताया कि ससिया महाराज की पूजा इस इलाके में लंबे समय से होती आ रही है। इसमें हर जाति और समुदाय के लोगों का सहयोग रहता है। धूमधाम से होने वाली पूजा में पान, प्रसाद के साथ बलि प्रदान की भी पुरानी परंपरा है। मान्यता है कि बहरजात पर्व गांव की सुख-समृद्धि और शांति के लिए मनाया जाता है।

धान की रोपाई के बाद होती है पूजा बताया गया कि धान की रोपाई पूरी होने के बाद सावन के अंतिम माह में बहरजात पर्व मनाने की परंपरा है। पर्व को लेकर शर्मा समाज के लोगों में विशेष उत्साह है। मंडली के सदस्य टोले-मोहल्लों में नाचते-झूमते हुए लोगों को पर्व की जानकारी दे रहे हैं। ग्रामीण भी इस धार्मिक आयोजन में बढ़-चढ़कर सहयोग कर रहे हैं।

मंडली के सदस्यों ने बढ़ाया उत्साह कार्यक्रम में पंजियार कैलू शर्मा, भगत रमेश शर्मा, रामचंद्र शर्मा, दशरथ, बमभोली, सुरेश, शंभु, छोटे शर्मा, सिकंदर एवं अरुण शर्मा सहित अन्य लोग शामिल थे। ग्रामीणों ने बताया कि पर्व सामूहिक सहयोग और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। मंडली के भ्रमण से गांव में पर्व को लेकर उत्साह और धार्मिक माहौल बना हुआ है।