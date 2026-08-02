Bhagalpur News: बबरगंज थाना का एसपी सिटी ने किया औचक निरीक्षण
Bhagalpur News: भागलपुर के नगर पुलिस अधीक्षक अतुलेश कुमार झा ने बबरगंज थाना का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने लंबित कांडों, वारंटों और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया।
Bhagalpur News: भागलपुर। नगर पुलिस अधीक्षक अतुलेश कुमार झा ने शनिवार को बबरगंज थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना के अभिलेखों, अपराध पंजी, लंबित कांडों की प्रगति, वारंट एवं कुर्की के निष्पादन, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी, कांड अनुसंधान की गुणवत्ता, मालखाना, शस्त्रागार, हाजत, आगंतुक पंजी, सीसीटीएनएस संधारण, थाना परिसर की साफ-सफाई तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक ने लंबित कांडों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन, गंभीर मामलों में त्वरित अनुसंधान, वारंट एवं कुर्की के निष्पादन में तेजी लाने तथा फरार एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया।
उन्होंने अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर भी जोर दिया।
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