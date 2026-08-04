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Bhagalpur News: सरकारी बंदी के बाद भी हड़ताल जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में चेहल्लुम की छुट्टी के बावजूद नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। यह हड़ताल अब छठे दिन में पहुंच गई है और निजी एजेंसियों के सफाई कर्मचारियों का भी समर्थन मिलने से आंदोलन बढ़ता जा रहा है। शहर में कचड़े का बड़ी मात्रा में जमा होने से जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

Bhagalpur News: सरकारी बंदी के बाद भी हड़ताल जारी

Bhagalpur News: भागलपुर। चेहल्लुम की छुट्टी के बावजूद नगर निगम के गेट पर कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। मंगलवार को हड़ताल का छठा दिन है। हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में निजी एजेंसियों के सफाई कर्मियों के शामिल होने से आंदोलन तीव्र होता जा रहा है। हड़ताल का असर पूरे शहरी क्षेत्र में दिखने लगा है। जहां-तहां कचड़े का अंबार लगा हुआ है। इन कूड़े के ढेर पर लावारिस पशुओं की संख्या अधिक होने से बदबू तो परेशान कर ही रही है। पूरे शहर में जाम का आलम है।

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