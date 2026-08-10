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Bhagalpur News: रविवार को भी जारी रहा कचरा उठाव अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में निगम कर्मियों की हड़ताल के बाद कचरे के बैकलॉग को साफ करने की प्रक्रिया जारी है। नगर आयुक्त के निर्देश पर निजी एजेंसियों ने अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग किया है, जिससे मुख्य सड़कों के अलावा शहर की गलियों से भी कचरा हटाया गया है।

Bhagalpur News: रविवार को भी जारी रहा कचरा उठाव अभियान

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। निगम कर्मियों की हड़ताल के बाद शहर में लगे कचरे के बैकलॉग को साफ करने की कवायद रविवार को भी युद्धस्तर पर जारी रही। नगर आयुक्त के कड़े निर्देश के बाद निजी एजेंसियों ने अतिरिक्त मानवबल और आधुनिक संसाधन झोंक दिए हैं। आमतौर पर रविवार को सिर्फ मुख्य सड़कों और प्रमुख चौक-चौराहों से ही कूड़ा उठाया जाता था, लेकिन इस बार शहर की अंदरूनी गलियों और मोहल्लों से भी कचरे का शत-प्रतिशत उठाव किया गया।

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