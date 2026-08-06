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Bhagalpur News: अनुपस्थित निगम कर्मी होंगे कार्यमुक्त, जलापूर्ति केंद्रों का होगा निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: नगर निगम कर्मियों की हड़ताल पर निगम प्रशासन सख्त भागलपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम

Bhagalpur News: अनुपस्थित निगम कर्मी होंगे कार्यमुक्त, जलापूर्ति केंद्रों का होगा निरीक्षण

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम क्षेत्र में कर्मचारियों की जारी हड़ताल के बीच जलापूर्ति व्यवस्था को ठप होने से बचाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। नगर आयुक्त ने निर्देश जारी कर सभी नगर प्रबंधकों और जलकल शाखा प्रभारी को शहर के सभी डीप बोरिंग व जलापूर्ति केंद्रों का संयुक्त रूप से तत्काल निरीक्षण करने को कहा है।​प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 24 घंटे के भीतर अनधिकृत रूप से काम से गायब रहने वाले दैनिक मजदूरी कर्मियों को सेवामुक्त कर दिया जाएगा। आम जनता को पानी के संकट से बचाने के लिए इन अनुपस्थित कर्मियों की जगह अधिकृत पैनल एजेंसियों के जरिए तुरंत वैकल्पिक कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी, ताकि शहर में पेयजल आपूर्ति बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से जारी रह सके।

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बता दें कि इससे पहले हड़ताल के दौरान कर्मियों को उकसाने के आरोप में दो कर्मियों को नगर आयुक्त की ओर से स्पष्टीकरण मांगा जा चुका है, जिसका जवाब अब तक कर्मियों ने नहीं सौंपा है। इधर सफाई को लेकर निजी एजेंसियों के सफाईकर्मियों द्वारा निगम कर्मियों को समर्थन दिए जाने के मामले में भी नगर आयुक्त ने दोनों निजी एजेंसी के विरुद्ध प्रति कर्मी एक हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाने की चेतावनी दी थी।

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