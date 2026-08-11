Bhagalpur News: छापेमारी में प्राप्ति की सूचना आयकर को भी दें : डीएम

Bhagalpur News: भागलपुर, मुख्य संवाददाता। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने तमाम कार्यालयों के प्रधान को निर्देश दिया कि छापेमारी में यदि 10 लाख या उससे अधिक नगद तथा अन्य मूल्यवान परिसम्पत्तियों की जब्ती या बरामदगी हो तो इसकी सूचना आयकर विभाग को उपलब्ध कराई जाय। आयकर विभाग, भागलपुर के उप निदेशक (अन्वेषण) के पत्र को देखते हुए कार्यालय प्रधानों को पत्र दिया गया है। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने डीएम को पत्र के माध्यम से बताया था कि किसी भी जांच, छापेमारी, वाहन जांच, विधि-व्यवस्था संबंधी कार्रवाई के दौरान यदि 10 लाख या उससे अधिक की नगद राशि अथवा बाजार मूल्य 10 लाख या उससे अधिक के आभूषण, सोना, चांदी, बहुमूल्य धातु, रत्न, कीमती वस्तुएं अथवा अन्य मूल्यवान सम्पत्तियां जब्त या बरामद की जाती हैं तो इसकी सूचना अविलम्ब आयकर विभाग, भागलपुर को उपलब्ध कराया जाए।