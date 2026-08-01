Bhagalpur News: संवेदनशील-अतिसंवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी : डीएम
Bhagalpur News: भागलपुर में आगामी चार अगस्त को होने वाले चेहल्लुम पर्व की तैयारी के लिए शनिवार को जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विधि-व्यवस्था बनाए रखने, संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा, और नागरिक सुविधाओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए।
Bhagalpur News: संजय कुमार की रिपोर्ट : भागलपुर। आगामी चार अगस्त को होने वाले चेहल्लुम पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण एवं पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय ने की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए चेहल्लुम पर्व के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने, साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, यातायात प्रबंधन तथा आवश्यक नागरिक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। डीएम ने बताया कि जहां-जहां लाइटिंग की व्यवस्था है और जहां नहीं है, इसका मामला समिति के सदस्यों ने उठाया है।
इसको नगर निगम द्वारा दुरुस्त कराया जाएगा। उन्होंने कहा, संवेदनशील-अतिसंवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। असमाजिक तत्वों के लिए प्रशासन कोई ढिलाई नहीं करेगा।
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