Bhagalpur News: निगम कर्मियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी, बाइक रैली निकाल जताया विरोध
Bhagalpur News: निगम कार्यालय से स्टेशन चौक तक निकाली गई बाइक रैली पांच दिन बाद भी प्रशासन
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को लगातार पांचवे दिन भी जारी रही। अपनी तीन सूत्री मांगों पर अड़े आंदोलनरत कर्मचारियों ने दिनभर धरना-प्रदर्शन और शहर में मोटरसाइकिल रैली निकाल तिरंगा झंडा लेकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल और ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह आंदोलन पूरी एकजुटता के साथ जारी रहेगा। सोमवार सुबह करीब सात बजे बड़ी संख्या में कर्मचारी तातारपुर स्थित निगम के गोदाम पहुंचे और नारेबाजी की। इसके बाद सफाईकर्मियों के साथ सभी आंदोलनकारी सुबह 10 बजे नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां पहले से चल रहे धरना को आगे बढ़ाया गया। धरना स्थल से कर्मचारियों ने एक बाइक रैली निकाली, जो मनाली चौक, कोर्ट कैंपस, कचहरी चौक, घंटाघर, भगत सिंह चौक और वेरायटी चौक होते हुए स्टेशन चौक तक पहुंची। स्टेशन चौक पर रैली सभा में बदल गई, जहां वक्ताओं ने निगम प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया。
वार्ता न होने से बढ़ा आक्रोश, स्पष्टीकरण पर आपत्ति
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अध्यक्ष विकास हरि ने कहा कि पांच दिन बीत जाने के बाद भी न तो निगम प्रशासन और न ही किसी अधिकारी की ओर से वार्ता की कोई पहल की गई है। वहीं, विकास हरि और जलकल शाखा के मनोज चौधरी से मांगे गए स्पष्टीकरण पर विकास हरि ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि हड़ताल के कारण कोई भी कर्मचारी पत्र रिसीव करने वाला नहीं है, इसलिए जब तक पत्र आधिकारिक रूप से प्राप्त ही नहीं होगा, उसका जवाब देना संभव नहीं है। शहर में सफाई व्यवस्था ठप होने से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कर्मचारी आर-पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें