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Bhagalpur News: स्टैंडिंग की बैठक आज, स्वतंत्रता दिवस को लेकर होगी चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर नगर निगम ने सोमवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित की। बैठक का मुख्य एजेंडा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर निगम परिसर में होने वाले आयोजनों पर केंद्रित था। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य हेतु पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा।

Bhagalpur News: स्टैंडिंग की बैठक आज, स्वतंत्रता दिवस को लेकर होगी चर्चा

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम परिसर में सोमवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर नगर निगम सहित समिति के सदस्यों की ओर से एजेंडों को तैयार कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर निगम परिसर सहित अन्य प्रतिष्ठानों में होने वाले आयोजनों को लेकर है। वहीं नगर निगम परिसर में इस अवसर पर समारोह का आयोजन किया जाएगा। जिसमें नगर निगम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

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