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Bhagalpur News: भोलानाथ पुल की गंदगी न हटी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे वार्ड पार्षद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर के पार्षद शांडिल्य नंदीकेश ने श्रावणी मेले के दौरान भोलानाथ पुल की बदहाली पर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए यह पुल एकमात्र विकल्प है, लेकिन यहां गंदगी और जलजमाव की समस्या बनी हुई है। यदि सफाई नहीं हुई, तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे।

Bhagalpur News: भोलानाथ पुल की गंदगी न हटी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे वार्ड पार्षद

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। श्रावणी मेले के दौरान शहरी क्षेत्र से निकलने वाले कांवरियों के पारंपरिक मार्ग भोलानाथ पुल की बदहाली को लेकर वार्ड संख्या 20 के पार्षद शांडिल्य नंदीकेश ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मेयर, विधायक, नगर आयुक्त और सदर अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि कल तक पुल के नीचे से गंदगी, कीचड़ और जलजमाव की समस्या दूर नहीं की गई, तो वे परसों से पुल के नीचे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे।​पार्षद ने पत्र में उल्लेख किया कि शहर में श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए दो ही रास्ते हैं। हुसैनाबाद मार्ग पर बूचड़खानों की वजह से गंदगी रहती है, जिससे श्रद्धालु नंगे पांव वहां से गुजरने से कतराते हैं।

ऐसे में भोलानाथ पुल ही एकमात्र विकल्प बचता है। वर्तमान में इस पुल के नीचे कांच, कीचड़ और नाले का बदबूदार पानी भरा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय रहते सफाई न होने पर उत्पन्न होने वाली हर प्रशासनिक स्थिति की जवाबदेही नगर निगम प्रशासन की होगी।

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