Bhagalpur News: सुपौल : राघोपुर के बाबा भीमशंकर मंदिर में सावन मेले की तैयारी जोरों पर, सुरक्षा और सुविधा पर विशेष जोर

Bhagalpur News: राघोपुर (सुपौल) से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के धरहरा स्थित प्रसिद्ध

Bhagalpur News: राघोपुर (सुपौल) से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के धरहरा स्थित प्रसिद्ध बाबा भीमशंकर मंदिर परिसर में आगामी सावन मेले की तैयारियों को लेकर बुधवार शाम मंदिर न्यास समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वीरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) सह मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष विनय कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा और विधि-व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों और न्यास समिति के सदस्यों की उपस्थिति: बैठक में वीरपुर के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) सुरेंद्र कुमार, राघोपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) सत्येंद्र कुमार, अंचलाधिकारी (सीओ) सह मंदिर न्यास समिति की उपाध्यक्ष रश्मि प्रिया, राघोपुर की अपर थानाध्यक्ष स्वीटी कुमारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और मंदिर न्यास समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे।

मंदिर परिसर का निरीक्षण और आवश्यक दिशा-निर्देश: बैठक के समापन के बाद, सभी अधिकारियों ने बाबा भीमशंकर मंदिर परिसर का गहन निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान मंदिर समिति के सदस्यों, दुकानदारों और संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, ताकि सावन माह में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।

एसडीएम विनय कुमार ने दी जानकारी, व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव: मीडिया से बातचीत करते हुए एसडीएम सह मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि इस बार सावन मेले की व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए पैदल मार्ग में परिवर्तन किया जाएगा। मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके।

उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर के भीतर उत्तरी और दक्षिणी गेट को बंद रखा जाएगा। श्रद्धालुओं का प्रवेश केवल हाथी गेट से होगा, जबकि निकास हटिया वाले गेट से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मंदिर परिसर से निकास के लिए एक और अतिरिक्त गेट भी बनाया जाएगा। इन व्यवस्थाओं से आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ अलग-अलग रहेगी, जिससे जाम या धक्का-मुक्की जैसी स्थिति से बचा जा सकेगा।

चिकित्सा, अग्नि सुरक्षा और बैरिकेडिंग की व्यवस्था: एसडीएम ने यह भी बताया कि पूरे सावन माह के दौरान मंदिर परिसर में 24 घंटे मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड की टीम तैनात रहेगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर सहित सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग की जाएगी। साथ ही, महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतार की व्यवस्था रहेगी और कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम भी बनाए जाएंगे।

मुख्य मार्गों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती: उन्होंने जानकारी दी कि गणपतगंज, गद्दी, किसान चौक और डुमरी से मंदिर आने वाले सभी मुख्य मार्गों के प्रवेश द्वारों पर मजिस्ट्रेट और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा, मेले में होटल और खाद्य सामग्री संचालित करने वाले सभी दुकानदारों को केवल कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है, ताकि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके।

बैठक में उपस्थित अन्य सदस्य: इस महत्वपूर्ण बैठक में मंदिर न्यास समिति के सचिव संजीव यादव, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी, सदस्य कमल प्रसाद यादव, महेंद्र गुप्ता, दीपक चौधरी, नरेंद्र यादव, योगानंद गुप्ता, शिबू राम, मुखिया कमलेश साह, राघोपुर थाना के एसआई मुकुल आजाद समेत पुलिस टीम और अन्य सदस्य उपस्थित रहे।