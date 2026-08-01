Bhagalpur News: जमुई : साइबर अपराध एवं डिजिटल अरेस्ट तथा नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का संचालन
Bhagalpur News: झाझा (जमुई) से संजय बरनवाल की रिपोर्ट साईबर अपराध एवं डिजिटल अरेस्ट तथा नशा
Bhagalpur News: झाझा (जमुई) से संजय बरनवाल की रिपोर्ट साईबर अपराध एवं डिजिटल अरेस्ट तथा नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालन विभिन्न विद्यालयों में किया गया। बिहार शिक्षा परियोजना, जमुई के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राशि एवं समग्र शिक्षा नितेश कुमार द्वारा इस विषय को लेकर जारी निर्देश के तहत साईबर अपराध एवं डिजिटल अरेस्ट तथा नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालन करना था। जिला प्रशासन द्वारा विद्यालय में नामांकित / अध्ययनरत सभी बच्चों को साईवर अपराध एवं डिजिटल अरेस्ट के संबंध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराने का निर्णय लिया गया था जिसमें साइबर अपराध तथा डिजिटल अरेस्ट जैसे साईबर फ्रॉड के तरीकों से अवगत कराते हुए वित्तीय अपराधों से बचने के उपाय की जानकारी दी गई।
जमुई जिलांतर्गत सभी प्रारंभिक / माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत सुरक्षित शनिवार की बार्षिक सारणी के अनुसार कार्यक्रम आयोजित कराते हुए अपराहन 3:00 बजे से सभी विद्यालयों में साईवर अपराध एवं डिजिटल अरेस्ट तथा नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विद्यालय में नामांकित/अध्ययनरत सभी बच्चों को साइबर अपराध तथा डिजिटल अरेस्ट के बारे में जानकारी, इसके दुष्प्रभाव एवं इससे बचने के उपाय से अवगत कराते हुए व्हाट्सऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का फोटोग्राफ्स ग्रुप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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