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Bhagalpur News: अररिया: ऑटो असंतुलित होकर पलने से चालक जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अररिया से फुलेंद्र की रिपोर्ट अररिया। एक संवाददाता अररिया-रानीगंज मुख्य मार्ग स्थित अररिया कॉलेज

Bhagalpur News: अररिया: ऑटो असंतुलित होकर पलने से चालक जख्मी

Bhagalpur News: अररिया से फुलेंद्र की रिपोर्ट अररिया। एक संवाददाताअररिया-रानीगंज मुख्य मार्ग स्थित अररिया कॉलेज के समीप ऑटो असंतुलित होकर पलट जाने से ऑटो चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गये। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी ऑटो चालक का इलाज किया जा रहा है। जख्मी ऑटो चालक शहर के बस स्टैंड निवासी सूरज कुमार बताया जा रहा है।

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