Bhagalpur News: लखीसराय : छात्रों व कांग्रेस के आक्रोश मार्च को लेकर लखीसराय में कड़ी सुरक्षा, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात
Bhagalpur News: लखीसराय में जिला कांग्रेस और छात्रों के आक्रोश मार्च को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। शहर के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पुलिस बल और मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई। अधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने और आम जनता को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए निरंतर निगरानी रखी।
Bhagalpur News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। जिला कांग्रेस व छात्रों के आक्रोश मार्च को लेकर गुरुवार को लखीसराय जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, शहीद द्वार, समाहरणालय, रेलवे स्टेशन और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। कई स्थानों पर दंडाधिकारियों (मजिस्ट्रेट) की भी प्रतिनियुक्ति की गई थी। प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों ने संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की तथा विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अधिकारियों ने सभी तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क रहते हुए शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।
किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल और रिजर्व फोर्स को तैयार रखा गया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और यातायात व्यवस्था भी सुचारु बनी रहे, इसके लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। पूरे दिन पुलिस अधिकारी लगातार विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखते हुए किसी भी संभावित अव्यवस्था को रोकना रहा।
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