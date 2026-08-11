Bhagalpur News: किलकारी के बच्चों ने ऑडिशन में लिया हिस्सा
Bhagalpur News: भागलपुर में, जिला प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस की संध्या के कार्यक्रम के लिए ऑडिशन आयोजित किया गया। नवयुग विद्यालय में किलकारी बिहार बाल भवन के बच्चों ने तबला, संगीत, नाटक, और देशभक्ति नृत्य जैसी विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चयनित बच्चे 15 अगस्त को कार्यक्रम में भाग लेंगे।
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता जिला प्रशासन, भागलपुर द्वारा स्वतंत्रता दिवस की संध्या आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सोमवार को नवयुग विद्यालय परिसर, भागलपुर में ऑडिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस ऑडिशन में किलकारी बिहार बाल भवन, भागलपुर के कंपनी बाग परिसर एवं बरारी परिसर के विभिन्न विधाओं से जुड़े बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ऑडिशन में किलकारी के बच्चों ने तबला, संगीत, नाटक, देशभक्ति नृत्य, सितार, लोक नृत्य और संगीत गायन सहित विभिन्न विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ऑडिशन के माध्यम से चयनित बच्चों को आगामी 15 अगस्त को टाउन हॉल, भागलपुर में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने का अवसर मिलेगा।
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