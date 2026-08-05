Bhagalpur News: सहरसा : दिनदहाड़े स्कूल में चोरी का प्रयास, सीसीटीवी में कैद हुआ चोर
Bhagalpur News: सहरसा के वार्ड संख्या 36 स्थित किंडर गार्टन स्कूल में दिनदहाड़े चोरी का प्रयास किया गया। एक अज्ञात चोर स्कूल परिसर में घुसकर नल उखाड़ ले गया और कार्यालय में भी प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन भाग गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Bhagalpur News: सहरसा से नीरज कुमार की रिपोर्ट सहरसा। शहर के वार्ड संख्या 36 स्थित किंडर गार्टन स्कूल में बुधवार को दिनदहाड़े चोरी का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। अज्ञात चोर स्कूल परिसर में घुसकर कई नल उखाड़ ले गया। इसके बाद उसने स्कूल के कार्यालय में भी प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन आहट मिलने पर मौके से फरार हो गया। पूरी वारदात स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। स्कूल के निदेशक अजय कुमार सिंह एवं शांभवी कुमारी ने बताया कि विद्यालय में अवकाश होने के बाद सभी बच्चे और शिक्षक जा चुके थे।
इसी दौरान एक युवक स्कूल के अंदर घुसा, जबकि उसका एक साथी बाहर निगरानी करता रहा। चोर नल चोरी करने के बाद कार्यालय की ओर बढ़ा, लेकिन किसी के आने की आहट मिलने पर भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही टीओपी-02 पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस चोरों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।
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