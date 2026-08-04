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Bhagalpur News: बरारी घाट पर महिला ने नदी में लगाई छलांग, एसडीआरएफ ने बचाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर के बरारी घाट पर एक महिला ने अचानक नदी में छलांग लगा दी। एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे बचा लिया। महिला ने कहा कि वह जीना नहीं चाहती। उसे बरारी थाना लाया गया, जहां उसने अपनी परेशानियों के बारे में बताया। पुलिस परिजनों को बुलाने की प्रक्रिया में है।

Bhagalpur News: बरारी घाट पर महिला ने नदी में लगाई छलांग, एसडीआरएफ ने बचाया

Bhagalpur News: भागलपुर, प्रधान संवाददाता बरारी घाट पर मंगलवार को महिला ने अचानक नदी में छलांग लगा दी। महिला की आत्महत्या के प्रयास को एसडीआरएफ की टीम ने नाकाम कर दिया। घाट पर मौजूद लोगों ने कहा कि महिला अचानक नदी की दौड़ी और छलांग लगा दी। उसे नदी में छलांग लगाते ही लोग हल्ला करने लगे। हल्ला सुनकर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से महिला को नदी से बाहर निकाला गया। महिला खुटहा की रहने वाली है। नदी से बाहर निकाले जाने के बाद वह बार-बार यह कह रही थी कि वह जीना नहीं चाहती है। महिला को बरारी थाना ले जाया गया।

वहां महिला ने अपनी परेशानी पुलिस को बताई जिसके बाद बरारी थाने से महिला के परिजन को बुलाया गया। बरारी पुलिस ने बताया कि परिजनों के आने के बाद उनसे बात की जाएगी।

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