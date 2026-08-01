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Bhagalpur News: जमुई : भूमि विवाद में भाई और भतीजा ने कुदाल से मारकर किया घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के बेलाटांड़ गांव में सीताराम यादव पर जबरन निजी जमीन की जुताई के विरोध पर भाई और भतीजे ने कुदाल से हमला कर घायल कर दिया। सीताराम यादव ने 7 लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस को सूचना दी गई और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Bhagalpur News: जमुई : भूमि विवाद में भाई और भतीजा ने कुदाल से मारकर किया घायल

Bhagalpur News: जमुई से असद खान की रिपोर्ट जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलाटांड़ गांव में जबरन निजी जमीन की जुताई करने का विरोध करने पर भाई और भतीजा ने सीताराम यादव पर कुदाल से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और शुक्रवार की रात सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां शनिवार की सुबह तक इलाज किया गया है। घायल सीताराम यादव ने मारपीट का आरोप अशरफी यादव, निरजू यादव, बैजनाथ यादव, गौतम यादव, लालू यादव ,मनीष यादव, मिथिलेश यादव सहित अन्य लोगों पर लगाया है। घायल सीताराम यादव के पुत्र ने बताया कि उनके पिता खेत में काम करने के लिए गए थे।

इसी दौरान उक्त लोगों के द्वारा जबरन उनके खेत की जुताई किया जा रहा था। जब जुताई करने का विरोध किया गया, तो कुदाल से हमला कर उनके पिता सीताराम यादव को बुरी तरह घायल कर दिया गया। मामले में लक्ष्मीपुर थाना में भी आवेदन देकर उक्त लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है।

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