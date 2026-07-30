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Bhagalpur News: एटीएम में कार्ड अटकाया, ठग ने निकाल लिए 82 हजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: आदमपुर की रहने वाली महिला से ठगी, जोगसर में केस दर्ज इससे पहले भी

Bhagalpur News: एटीएम में कार्ड अटकाया, ठग ने निकाल लिए 82 हजार

Bhagalpur News: भागलपुर, प्रधान संवाददाता। एटीएम में कार्ड फंसाकर खाते से राशि की अवैध निकासी का एक और मामला सामने आया है। जोगसर थाना क्षेत्र में के आदमपुर में रहने वाली महिला सोनम राज के साथ ठगी है। इसको लेकर उन्होंने जोगसर थाने में केस दर्ज कराने का कार्य किया है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि 28 जुलाई की सुबह वह अपनी मां के साथ डीडीसी आवास के पास स्थित एसबीआई के एटीएम पैसे निकासी को गई थी। उनका कहना है कि पहले से अंदर में दो व्यक्ति थे। उनके निकलने के बाद वे अंदर गई। एटीएम में कार्ड डालते ही अटक गया। वहां मौजूद ठग ने दीवार पर लिखे नंबर पर कॉल करने को कहा

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एटीएम मशीन में कार्ड फंसाकर ठगी की घटनाएं

वहां पर मौजूद एक व्यक्ति ने दीवार पर लिखे नंबर पर कॉल करने को कहा। उस नंबर पर कॉल किया तो बात करने वाले ने खुद को एसबीआई का अधिकारी बताया। कार्ड निकालने के लिए दो बार पीला और दो बार लाल बटन प्रेस करने को कहा फिर एटीएम का पिन भी डलवाकर एंटर बटन दबाने को कहा। उसके बाद भी कार्ड नहीं निकला तो वह बोला पास के एटीएम से गार्ड को बुलाकर ले आईए। वह गार्ड को बुलाने गई और इधर उनके एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर खाते से पांच बार 10-10 हजार और एक बार 32 हजार रुपये की अवैध निकासी कर ली गई।

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कोर्ट कर्मी का एटीएम कार्ड मशीन में फंसा

व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मी के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर बदमाशों ने 56 हजार रुपये की अवैध निकासी कर ली। एक जुलाई को दोपहर डेढ़ बजे वे स्वामी विवेकानंद पथ स्थित एसबीआई एटीएम से पैसे निकालने गए थे। दस हजार रुपये तो निकल गए पर उनका एटीएम उसमें फंस गया। काफी देर तक प्रयास के बाद भी उनका एटीएम नहीं निकला। अंजान व्यक्ति उनके पास आया और नौ अंक का पासवर्ड डालने को कहा फिर एक नंबर से बात भी करा दिया। बोला आप बैठिए, आपका एटीएम कार्ड निकलवा दूंगा। कुछ देर बाद खाते से पैसे की अवैध निकासी हो गई।

जीरोमाइल में युवती का एटीएम कार्ड मशीन में चिपका

जनवरी में बरारी थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती प्रीति कुमारी जीरोमाइल स्थित एटीएम से पैसे निकासी के लिए गई थी। कार्ड मशीन में डालते ही चिपक गया। काफी कोशिश के बाद भी नहीं निकला। एटीएम में ही अंकित हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने पर बताया गया कि ट्रांजेक्शन कैंसिल कर अपना पिन डालने पर कार्ड निकल जाएगा। कार्ड नहीं निकला तो उन्हें ब्रांच जाने को कहा गया ताकि कोई स्टाफ आकर कार्ड निकाल देगा। वह वहां से निकलकर गई तो पता चला कि इधर उनके कार्ड का इस्तेमाल कर खाते से 40 हजार रुपये की अवैध निकासी कर ली गई।

तिलकामांझी में एटीएम में डिवाइस लगा

14 दिसंबर 2025 को तिलकामांझी स्थित यूको बैंक के एटीएम मशीन में डिवाइस लगाकर दो लोगों के खाते से पैसे की अवैध निकासी बदमाशों ने कर ली थी। एक घंटे के अंदर दोनों घटनाएं हुई। शाम 5:30 बजे: एक व्यक्ति एटीएम से पैसे निकालने गया। पैसे नहीं निकले तो वह निकल गया। तुरंत बाद एक ठग अंदर आया, मशीन पर पहले से लगाया हुआ अवैध डिवाइस निकाला और 10 हजार रुपये निकालकर भाग गया। दूसरी घटना शाम 6:27 बजे हुई। दूसरा ग्राहक आया, उसके साथ भी यही हुआ। पैसे नहीं निकले और वो भी चला गया। फिर वही ठग दोबारा आया, डिवाइस हटाकर 20 हजार रुपये और निकाल लिए।

सामान्य प्रश्न

महिला ने कितनी राशि की अवैध निकासी की शिकायत की?
महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि उनके खाते से कुल 58 हजार रुपये की अवैध निकासी की गई।
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