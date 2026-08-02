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Bhagalpur News: मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: पीरपैंती में भीम यादव ने बाखरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि 30 जुलाई की रात अपने घर लौटते समय उन्हें श्रीकांत कुमार और आठ अन्य ने घेर कर मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। थाना प्रभारी नागेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

Bhagalpur News: मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया

Bhagalpur News: पीरपैंती निज प्रतिनिधि बाखरपुर थाना में भीम यादव ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई है और कहा है कि 30 जुलाई की रात्रि अपने बासा से जब हम लोग घर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में पूर्व से खड़े श्रीकांत कुमार सहित आठ अन्य ने घेर लिया और मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। थानाध्यक्ष नागेंद्र कुमार ने बताया कि बाखरपुर थाना में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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