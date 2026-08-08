Bhagalpur News: अररिया: आपसी विवाद में मारपीट व छिनतई, मामला दर्ज
Bhagalpur News: अररिया के पलासी थाना क्षेत्र में जिनेतुन निशा ने तीन व्यक्तियों के खिलाफ अभद्र व्यवहार, मारपीट और छिनतई का मामला दर्ज कराया है। यह घटना एक अगस्त को घास काटने के दौरान हुई, जब महिलाओं के बीच झगड़े के चलते मारपीट और छिनतई का हमला किया गया।
Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार की रिपोर्ट पलासी थाना क्षेत्र के बलुआ कलियागंज वार्ड संख्या दस निवासी जिनेतुन निशा ने अभद्र व्यवहार, मारपीट व छिनतई का आरोप लगाते हुए पलासी थाना में गांव के ही तीन लोगों के विरुद्ध नामजद केस दर्ज करायी है। दर्ज केस में जन्नत तारा, अशरफ को आरोपी बनाया गया है। घटना बीते एक अगस्त की है। विलंब से थाना में सूचना का कारण पंचायती होना बताया गया। दर्ज मामले में पीड़िता ने बताया कि घटना तिथि को वे घास काटने बधार गयी थी, बधार में औरत के बीच झगड़े को लेकर अपशब्द का प्रयोग करने लगे। मना करने पर मारपीट व छिनतई की घटना को अंजाम दिया।
साथ ही बचाने आये स्वजनों के साथ भी मारपीट की गयी।
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