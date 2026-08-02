Bhagalpur News: बैंक खाते से 1.17 लाख की अवैध निकासी मामले में आरोपी गिरफ्तार
Bhagalpur News: फोन खोने के बाद नंबर बंद नहीं कराया आरोपी ने जारी करवा लिया एटीएम कार्ड
Bhagalpur News: कहलगांव(भागलपुर), निज प्रतिनिधि। अंतीचक थाना क्षेत्र के नंदगोला गांव निवासी वीरेंद्र कुमार यादव के बैंक खाते से वर्ष 2023 में अवैध रूप से 1 लाख 17 हजार की निकासी करने के मामले में अंतीचक पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।गिरफ्तार आरोपी की पहचान गया जी जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के रुपिन गांव निवासी चितरंजन कुमार के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष उमाशंकर ने बताया कि वर्ष 2023 में वीरेंद्र कुमार यादव का मोबाइल खो गया था लेकिन उन्होंने नंबर बंद नहीं कराया। कुछ समय बाद वही मोबाइल नंबर आरोपी के पास पहुंच गया। आरोपी ने उस नंबर का उपयोग कर बैंक से एटीएम कार्ड जारी कराया।
इसके बाद वह अंतीचक पहुंचकर एटीएम कार्ड प्राप्त कर लिया और उसके माध्यम से ऑनलाइन तरीके से वीरेंद्र कुमार यादव के बैंक खाते से 1.17 लाख की अवैध निकासी कर ली।इस संबंध में पीड़ित वीरेंद्र कुमार यादव की शिकायत पर अंतीचक थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने तकनीकी जांच और अनुसंधान के दौरान आरोपी की पहचान कर उसे गया जी से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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