अररिया झपटा मारकर उचक्का ने व्यवसायी से छीना मोबाइल, मामला दर्ज

Araria snatches mobile from businessman by swooping in, case registered

फारबिसगंज। एक संवाददाता

स्थानीय राम मनोहर लोहिया पथ स्थित हौंडा शोरूम के समीप एक बाइक पर सवार तीन युवकों ने शहर के एक दवा व्यवसायी से झपटा मार कर मोबाईल की छिनतई कर फरार हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में पीड़ित किरकीचिया पंचायत के वार्ड संख्या एक निवासी सह दवा व्यवसायी दीपक कुमार साह ने फारबिसगंज थाना में एक आवेदन देकर अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दर्ज मामले में पीड़ित ने बताया कि वे अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे थे, इसी बीच होंडा शोरूम के सामने एक बाइक पर सवार तीन युवकों ने उनसे झपटा मार कर मोबाइल छीन लिया और बाइक से फरार हो गये। मामले की पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष एनके यादवेंदु ने कहा की पुलिस मामले की जांच कर रही है।