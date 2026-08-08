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Bhagalpur News: अररिया: 50 हजार रुपये रिश्वत लेते निगरानी के हत्थे चढ़े उद्योग विभाग के महाप्रबंधक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने उद्योग विभाग के जिला महाप्रबंधक अनिल कुमार मंडल को शनिवार की सुबह 50 हजार

Bhagalpur News: अररिया: 50 हजार रुपये रिश्वत लेते निगरानी के हत्थे चढ़े उद्योग विभाग के महाप्रबंधक

Bhagalpur News: अररिया से चन्दन कुमार लालू की रिपोर्ट भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने उद्योग विभाग के जिला महाप्रबंधक अनिल कुमार मंडल को शनिवार की सुबह 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। महाप्रबंधक की गिरफ्तारी शिवपुरी स्थित किराये के आवास से हुई है।मिली जानकारी के अनुसार, महाप्रबंधक अनिल कुमार मंडल ने इंडस्ट्री के लिए मशीन सप्लायर कमर आलम से प्रति मशीन पांच प्रतिशत कमीशन की दर से 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। दरअसल कमर आलम ने हाल ही में उद्योग विभाग से इंडस्ट्री लगाने वाले लोगों को 17 लाख का मशीन सप्लाई किया था।रिश्वत

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न देने पर काम लटकाने का दबाव बनाया जा रहा था। इससे परेशान होकर सप्लायर ने मामले की शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना में दर्ज कराई।शिकायत का सत्यापन कराने के बाद निगरानी विभाग ने निगरानी में कांड संख्या 95/26 दर्ज करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया। शनिवार को निगरानी ब्यूरो के डीएसपी सतीश चंद्र माधव की अगुवाई में टीम ने शिवपुरी स्थित महाप्रबंधक के आवास पर छापेमारी की। जैसे ही सप्लायर ने महाप्रबंधक अनिल कुमार मंडल को 50 हजार रुपये दिए, पहले से तैयार निगरानी की टीम ने उन्हें मौके पर ही रंगे हाथों धर दबोचा।गिरफ्तारी के बाद निगरानी की टीम कागजी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी महाप्रबंधक को अपने साथ पटना लेकर रवाना हो गई है, जहां उन्हें निगरानी अदालत में पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई से उद्योग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।

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