Bhagalpur News: अररिया: सरकार से समझौता होने बाद ही शव लेंगे मृतक रविन्द्र के परिजन
Bhagalpur News: जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सुनसरी के देवानगंज गावपालिका-3 के कप्तानगंज में पुलिस की गोली लगने
Bhagalpur News: जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सुनसरी के देवानगंज गावपालिका-3 के कप्तानगंज में पुलिस की गोली लगने से घायल होकर इलाज के दौरान काठमांडू में निधन हुए रविन्द्र मेहता के परिवार ने सरकार के साथ समझौता होने तक उनका शव नहीं लेने का फैसला किया है। परिजनों का कहना है कि पहले गृह मंत्री अस्पताल आएं, उनकी मांगों पर निर्णय लें और उसके बाद ही वे अस्पताल से शव ले जाएंगे। परिवार के सदस्य और रिश्तेदार अस्पताल के आईसीयू के बाहर मौजूद हैं। अन्य रिश्तेदार भी अस्पताल में हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार के साथ समझौता नहीं हो जाता, वे अस्पताल से नहीं लौटेंगे।
रविन्द्र मेहता का मंगलवार सुबह काठमांडू में इलाज के दौरान मौत हो गयी। इससे पहले जिन तीन मृतकों के परिवारों के साथ सरकार ने शहीद घोषित करने, आर्थिक सहायता देने और परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने सहित विभिन्न बिंदुओं पर समझौता किया था, उसी प्रकार का समझौता रविन्द्र मेहता के परिवार से भी होने के बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
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