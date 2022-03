अररिया आठ कार्टून शराब के साथ दो बाइक जब्त

Araria eight cartoons seized two bikes with liquor

जोगबनी( अररिया)(हि प्र)।

नेपाल के सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोस्ट बीओपी भूटाहा ने तस्करी के आठ कार्टून नेपाली शराब जब्त किया है। सशस्त्र प्रहरी के एसपी राजकुमार लामीछाने ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया आठ कार्टून शराब के साथ इसको ढोने में प्रयोग किए दो भारतीय नम्बर का बाइक भी जब्त किया गया है। यह कार्रवाई भूटहा बीओपी का इंस्पेक्टर जंग बहादुर सिंह ने भारतीय सीमा से सटे भेरियाड़ी वार्ड 18 में गस्ती के क्रम में की। शराब तस्कर भारतीय क्षेत्र में शराब ले जा रहा था। शराब का अनुमानित कीमत ढाई लाख नेपाली करंसी बताया गया है। जब्त शराब को स्थानीय जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में नष्ट किया गया है। वही बाइक को बिराटनगर भंसार कार्यालय में सुपुर्द किया गया है।