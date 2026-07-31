Bhagalpur News: अररिया: श्रद्धा और भक्ति के साथ जगत जननी बड़मां का मना 133वां जन्मोत्सव

Bhagalpur News: अररिया से पवन कुमार की रिपोर्ट रानीगंज स्थित सत्संग केंद्र में शुक्रवार को जगत जननी बड़मां का 133वां जन्मोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह निर्धारित समय पर विशेष सत्संग से हुई। इसके बाद भजन-कीर्तन, आध्यात्मिक प्रवचन और गुरु वंदना के माध्यम से पूरे परिसर को भक्तिमय माहौल में रंग दिया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, दादा-मां, गुरु भक्तों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए सह-प्रतिनिधिक दिलीप कुमार ने बड़मां के जीवन, उनके वात्सल्य, सेवा और समर्पण पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बड़ू मां केवल एक महान व्यक्तित्व नहीं थीं, बल्कि करुणा, निस्वार्थ प्रेम और मानव सेवा की सजीव प्रतिमूर्ति थीं।