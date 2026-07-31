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Bhagalpur News: अररिया: श्रद्धा और भक्ति के साथ जगत जननी बड़मां का मना 133वां जन्मोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अररिया से पवन कुमार की रिपोर्ट रानीगंज स्थित सत्संग केंद्र में शुक्रवार को जगत जननी

Bhagalpur News: अररिया: श्रद्धा और भक्ति के साथ जगत जननी बड़मां का मना 133वां जन्मोत्सव

Bhagalpur News: अररिया से पवन कुमार की रिपोर्ट रानीगंज स्थित सत्संग केंद्र में शुक्रवार को जगत जननी बड़मां का 133वां जन्मोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह निर्धारित समय पर विशेष सत्संग से हुई। इसके बाद भजन-कीर्तन, आध्यात्मिक प्रवचन और गुरु वंदना के माध्यम से पूरे परिसर को भक्तिमय माहौल में रंग दिया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, दादा-मां, गुरु भक्तों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए सह-प्रतिनिधिक दिलीप कुमार ने बड़मां के जीवन, उनके वात्सल्य, सेवा और समर्पण पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बड़ू मां केवल एक महान व्यक्तित्व नहीं थीं, बल्कि करुणा, निस्वार्थ प्रेम और मानव सेवा की सजीव प्रतिमूर्ति थीं।

उनके द्वारा दिखाया गया सेवा, त्याग और आध्यात्मिक जीवन का मार्ग आज भी समाज को दिशा प्रदान कर रहा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से बड़ू मां के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इन्हीं मूल्यों के पालन से सच्ची शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की जा सकती है। इस अवसर पर याजक डॉ. दयानंद राउत ने अपने प्रवचन में कहा कि सत्संग आत्मा को शुद्ध करने और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि बड़मां के 133वें जन्मोत्सव पर सभी श्रद्धालुओं को उनके बताए परमार्थ और सेवा के मार्ग पर चलने तथा अपने भीतर गुरु-भक्ति को सदैव जीवित रखने का संकल्प लेना चाहिए।

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