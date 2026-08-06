Bhagalpur News: होल्डिंग एरिया के ड्राइंग को मिली मंजूरी
Bhagalpur News: भागलपुर में दीवाली और छठ पूजा के लिए होल्डिंग एरिया की ड्राइंग को मंजूरी मिल गई है। यह ड्राइंग राइट्स द्वारा तैयार की गई है। कोलकाता स्थित जीएम कार्यालय से निर्माण के लिए मंजूरी का इंतजार है। 2400 वर्गफीट में 10 करोड़ रुपये से होल्डिंग एरिया बनेगा, जिसमें दो मंजिला इमारत शामिल है।
Bhagalpur News: भागलपुर। दिवाली और छठ पूजा को लेकर बनाए जाने वाले होल्डिंग एरिया के ड्राइंग को मंजूरी मिल गई है। होल्डिंग एरिया की ड्राइंग को राइट्स ने तैयार की है। अब कोलकाता स्थित जीएम कार्यालय से निर्माण शुरू कराने की मंजूरी मिलना बाकी है। 2400 वर्गफीट एरिया में 10 करोड़ रुपये से होल्डिंग एरिया बनाया जाना है। गेट नंबर एक के पास बाइक पार्किंग स्थल के ऊपर दो मंजिला इमारत बनेगी।
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