Bhagalpur News: सत्संग प्रवचन का हुआ आयोजन
Bhagalpur News: पीरपैंती के मंजरोही गांव में रविवार को अखिल भारती संतमत सत्संग का 27वां वार्षिक सत्संग प्रवचन संपन्न हुआ। इस दौरान डॉ. शिवनाथ बाबा ने नेतृत्व किया। उपस्थित भक्तों ने गुरु महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की और प्रवचन में गुरु भक्ति और ईश्वर भक्ति के महत्व पर जोर दिया गया।
Bhagalpur News: पीरपैंती, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के मंजरोही गांव में रविवार को अखिल भारती संतमत सत्संग का 27वां वार्षिक सत्संग प्रवचन का आयोजन हुआ। जिसका नेतृत्व डॉ. शिवनाथ बाबा ने किया। इस अवसर पर उपस्थित सत्संग प्रेमियों ने गुरु महाराज की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। स्वामी भागवतानन्द जी महाराज, स्वामी निर्मलानन्द जी महाराज, शिवनाथ बाबा आदि ने प्रवचन करते हुए कहा कि ईश्वरभक्ति से हीन सम्पन्न व्यक्ति भी विपन्न हैं। उन्होंने कहा कि बिना राम के आराम नहीं मिलता है, दुनिया की तमाम प्रतिकूल चीजें यद्यपि अनुकूल हो जाएं तथापि गुरुभक्ति के अभाव में जीवन सुखमय नहीं हो सकता है।
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