Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: 9 अगस्त को होगी चैंबर की वार्षिक आमसभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: भागलपुर में ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की वार्षिक आमसभा की तैयारी बैठक मंगलवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता शरद कुमार सलारपुरिया ने की। महासचिव सीए पुनीत चौधरी ने कार्यसूची पर चर्चा की और सचिव प्रदीप जैन, राहुल झुनझुनवाला, और गौरव बंसल को संयोजक नियुक्त किया गया। आमसभा 9 अगस्त को होगी।

Bhagalpur News: 9 अगस्त को होगी चैंबर की वार्षिक आमसभा

Bhagalpur News: भागलपुर। ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कार्यालय में 9 अगस्त को होने वाली वार्षिक आमसभा की तैयारियों की समीक्षा बैठक मंगलवार को हुई। अध्यक्षता चैंबर अध्यक्ष शरद कुमार सलारपुरिया ने की। महासचिव सीए पुनीत चौधरी ने आमसभा की कार्यसूची के सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। पीआरओ राजेश बंका ने बताया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए सचिव प्रदीप जैन, राहुल झुनझुनवाला और गौरव बंसल को संयोजक बनाया गया है। वार्षिक आमसभा 9 अगस्त को सुबह 10:30 बजे चैंबर भवन स्थित सभागार में आयोजित होगी। बैठक में रामगोपाल पोद्दार, रमण कुमार साह, अजीत जैन, अनिल कड़ेल, रोहन कुमार शाह, मनीष कुमार बुचासिया, गिरधर मावंडिया, नीलेश अग्रवाल, दीपक शर्मा, प्रदीप जालान आदि मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।