Bhagalpur News: लखीसराय : पुराने अस्पतालों के ढर्रे पर चल रहा रामपुर पशु चिकित्सालय
Bhagalpur News: रामपुर में पशुओं के बचाव और नस्ल सुधार के लिए एक पशु अस्पताल का निर्माण किया गया है। हालांकि, अस्पताल में डॉक्टर और दवाई की मौजूदगी है, लेकिन पानी और अन्य सुविधाओं की कमी है। पशुपालकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण उन्हें बेहतर नस्ल के पशु पालने में कठिनाई हो रही है।
Bhagalpur News: प्रकाश मंडल की रिपोर्ट: चानन, निज संवाददाता। पशुओं के बचाव व नस्ल सुधार को लेकर रामपुर में पशु अस्पताल का निर्माण कराया गया है। दो मंजिले भवन के साथ ही र्प्याप्त डॉक्टर व दवा मौजूद है, लेकिन सुविधाओं का अभाव है। अस्पताल के निकट पानी की सुविधा नहीं रहने से डॉक्टर के साथ ही पशु अस्पताल आए लोगों को बाहर से पानी लाकर पीना पड़ता है। लोगों में आस जगी की अब सबकुछ ठीक हो गया, लेकिन जमीनी हकीकत देखी जाए तो अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। बुधवार को हिन्दुस्तान प्रतिनिधि की पड़ताल में कई समस्याओं को अब भी यहां देखा गया। अस्पताल भवन ठीक है, लेकिन पशुओं के लिए बना शेड काफी जर्जर हो गया है। लोग तो यह कहने से भी बाज नहीं आ रहे है कि सरकार के कोशिश के बाद भी यहां अब तक पेयजल के साथ ही अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। प्रथम वर्गीय पशु अस्पताल रहने के बाद भी पशुपालकों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। नतीजतन यहां के पशुपालकों को बेहतर नस्ल के पशु पालने में दिक्कत हो रही है。
चारदिवारी का आभाव:
रामपुर पशु अस्पताल में बने पशु शेड पूरी तरह से जर्जर हो गये हैं। शेड जर्जर रहने एवं चारदिवारी नहीं रहने से आस पास के लोगों द्वारा शेड का उपयोग किया जा रहा है। शाम ढ़लते ही मनचले युवक का जमावड़ा शुरू हो जाता है। इस अस्पातल में रामपुर, इटौन, रमलबीघा, रेउटा, चुरामन बीघा सहित दर्जन भर से ज्यादा गांवों के पशुपालक अपने पशुओं के लिए परामर्श व दवा लेने आते हैं। इधर पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. धर्मेन्द्र कुमार ने कहा कि पशु अस्पताल में जरूरी सभी दवा उपलब्ध है। जो भी पशुपालक यहां आते हैं, उसे दवा उपलब्ध कराया जाता है। अस्पताल में पयेजल व्यवस्था सुदृढ़ नहीं रहने से दिक्कत होती है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।