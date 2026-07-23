Bhagalpur News: लखीसराय : पुराने अस्पतालों के ढर्रे पर चल रहा रामपुर पशु चिकित्सालय

Bhagalpur News: प्रकाश मंडल की रिपोर्ट: चानन, निज संवाददाता। पशुओं के बचाव व नस्ल सुधार को लेकर रामपुर में पशु अस्पताल का निर्माण कराया गया है। दो मंजिले भवन के साथ ही र्प्याप्त डॉक्टर व दवा मौजूद है, लेकिन सुविधाओं का अभाव है। अस्पताल के निकट पानी की सुविधा नहीं रहने से डॉक्टर के साथ ही पशु अस्पताल आए लोगों को बाहर से पानी लाकर पीना पड़ता है। लोगों में आस जगी की अब सबकुछ ठीक हो गया, लेकिन जमीनी हकीकत देखी जाए तो अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। बुधवार को हिन्दुस्तान प्रतिनिधि की पड़ताल में कई समस्याओं को अब भी यहां देखा गया। अस्पताल भवन ठीक है, लेकिन पशुओं के लिए बना शेड काफी जर्जर हो गया है। लोग तो यह कहने से भी बाज नहीं आ रहे है कि सरकार के कोशिश के बाद भी यहां अब तक पेयजल के साथ ही अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। प्रथम वर्गीय पशु अस्पताल रहने के बाद भी पशुपालकों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। नतीजतन यहां के पशुपालकों को बेहतर नस्ल के पशु पालने में दिक्कत हो रही है。