Bhagalpur News: हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पार्क योजना अधर में फंसी
Bhagalpur News: जिस संवेदक को वर्क ऑर्डर सौंपा था उसको डिबार सूची में डाला हाउसिंग बोर्ड
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। बरारी स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अमृत 2.0 योजना के तहत बनने वाले तीन पार्कों का निर्माण फिर संकट में पड़ गया है। जिस संवेदक को पार्क निर्माण का वर्क ऑर्डर सौंपा गया था, उसे एक अन्य मामले में विभाग द्वारा डिबार कर दिया गया है। संवेदक पर हुई कार्रवाई के बाद बहुप्रतीक्षित पार्क निर्माण योजना पूरी तरह अधर में लटक गई है। ब्लैक लिस्ट होने के कारण संवेदक द्वारा पूर्व में कराए गए अन्य विकास कार्यों का भुगतान भी अटक गया है। हालांकि, मामले को सुलझाने और योजना को गति देने के लिए नगर निगम के अधिकारी संवेदक के साथ संवाद स्थापित करने की पहल कर रहे हैं। बता दें कि हाउसिंग कॉलोनी पार्क निर्माण योजना शुरू से ही अड़चनों का सामना कर रही है। इससे पहले यह भूमि विवाद और कानूनी दांवपेच की वजह से लंबे समय तक फंसी रही। इसके बाद निगम प्रशासन ने विवादित जमीन की जगह दूसरे स्थल को चिह्नित कर वहां निर्माण कराने का फैसला लिया था। लेकिन अब संवेदक के ब्लैक लिस्ट होने से एक बार फिर नागरिकों का पार्क का सपना पूरा होने का खतरा नजर आ रहा है。
संवेदक से वार्ता कर सुलझाया जाएगा मामला
कार्यालय अधीक्षक सह योजना शाखा प्रभारी मो. रेहान अहमद ने बताया कि हाउसिंग कॉलोनी के एक विंग में पार्क का निर्माण करने वाले एक संवेदक के विरुद्ध किसी अन्य योजना को लंबित रखने को लेकर डिबार किया गया था। डिबार किए जाने से पूर्व ही संवेदक को पार्क निर्माण का वर्क ऑर्डर दे दिया गया था। संवेदक के साथ वार्ता कर मामले को सुलझाया जाएगा और पार्क निर्माण को शुरू कराया जाएगा।
अवधि संबंधी सामान्य प्रश्न
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