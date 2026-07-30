Bhagalpur News: हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पार्क योजना अधर में फंसी

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। बरारी स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अमृत 2.0 योजना के तहत बनने वाले तीन पार्कों का निर्माण फिर संकट में पड़ गया है। जिस संवेदक को पार्क निर्माण का वर्क ऑर्डर सौंपा गया था, उसे एक अन्य मामले में विभाग द्वारा डिबार कर दिया गया है। संवेदक पर हुई कार्रवाई के बाद बहुप्रतीक्षित पार्क निर्माण योजना पूरी तरह अधर में लटक गई है। ​ब्लैक लिस्ट होने के कारण संवेदक द्वारा पूर्व में कराए गए अन्य विकास कार्यों का भुगतान भी अटक गया है। हालांकि, मामले को सुलझाने और योजना को गति देने के लिए नगर निगम के अधिकारी संवेदक के साथ संवाद स्थापित करने की पहल कर रहे हैं। बता दें कि हाउसिंग कॉलोनी पार्क निर्माण योजना शुरू से ही अड़चनों का सामना कर रही है। इससे पहले यह भूमि विवाद और कानूनी दांवपेच की वजह से लंबे समय तक फंसी रही। इसके बाद निगम प्रशासन ने विवादित जमीन की जगह दूसरे स्थल को चिह्नित कर वहां निर्माण कराने का फैसला लिया था। लेकिन अब संवेदक के ब्लैक लिस्ट होने से एक बार फिर नागरिकों का पार्क का सपना पूरा होने का खतरा नजर आ रहा है。