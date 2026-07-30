Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पार्क योजना अधर में फंसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: जिस संवेदक को वर्क ऑर्डर सौंपा था उसको डिबार सूची में डाला हाउसिंग बोर्ड

Bhagalpur News: हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पार्क योजना अधर में फंसी

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। बरारी स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अमृत 2.0 योजना के तहत बनने वाले तीन पार्कों का निर्माण फिर संकट में पड़ गया है। जिस संवेदक को पार्क निर्माण का वर्क ऑर्डर सौंपा गया था, उसे एक अन्य मामले में विभाग द्वारा डिबार कर दिया गया है। संवेदक पर हुई कार्रवाई के बाद बहुप्रतीक्षित पार्क निर्माण योजना पूरी तरह अधर में लटक गई है। ​ब्लैक लिस्ट होने के कारण संवेदक द्वारा पूर्व में कराए गए अन्य विकास कार्यों का भुगतान भी अटक गया है। हालांकि, मामले को सुलझाने और योजना को गति देने के लिए नगर निगम के अधिकारी संवेदक के साथ संवाद स्थापित करने की पहल कर रहे हैं। बता दें कि हाउसिंग कॉलोनी पार्क निर्माण योजना शुरू से ही अड़चनों का सामना कर रही है। इससे पहले यह भूमि विवाद और कानूनी दांवपेच की वजह से लंबे समय तक फंसी रही। इसके बाद निगम प्रशासन ने विवादित जमीन की जगह दूसरे स्थल को चिह्नित कर वहां निर्माण कराने का फैसला लिया था। लेकिन अब संवेदक के ब्लैक लिस्ट होने से एक बार फिर नागरिकों का पार्क का सपना पूरा होने का खतरा नजर आ रहा है。

संवेदक से वार्ता कर सुलझाया जाएगा मामला

कार्यालय अधीक्षक सह योजना शाखा प्रभारी मो. रेहान अहमद ने बताया कि हाउसिंग कॉलोनी के एक विंग में पार्क का निर्माण करने वाले एक संवेदक के विरुद्ध किसी अन्य योजना को लंबित रखने को लेकर डिबार किया गया था। डिबार किए जाने से पूर्व ही संवेदक को पार्क निर्माण का वर्क ऑर्डर दे दिया गया था। संवेदक के साथ वार्ता कर मामले को सुलझाया जाएगा और पार्क निर्माण को शुरू कराया जाएगा।

अवधि संबंधी सामान्य प्रश्न

अमृत 2.0 योजना क्या है?
अमृत 2.0 योजना एक सरकारी योजना है जिसके तहत पार्कों और अन्य विकास कार्यों का निर्माण किया जा रहा है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।