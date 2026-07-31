Bhagalpur News: अमित बने एडीटीओ, पदभार ग्रहण किया
Bhagalpur News: भागलपुर में पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अमित कुमार को अपर जिला परिवहन पदाधिकारी का प्रभार मिला है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अब इस पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
Bhagalpur News: भागलपुर। पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अमित कुमार को जिला परिवहन कार्यालय भागलपुर का अपर जिला परिवहन पदाधिकारी का प्रभार मिला है। अमित कुमार ने बताया कि उन्होंने अपर जिला परिवहन पदाधिकारी का प्रभार ग्रहण कर लिया है।
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