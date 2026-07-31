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Bhagalpur News: भागलपुर : अमित कुमार बने भागलपुर के एडीटीओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक अमित कुमार ने अपर जिला परिवहन अधिकारी का प्रभार गुरुवार को ग्रहण किया। उनकी नई भूमिका जिला परिवहन कार्यालय भागलपुर में शुरू हुई है, जिससे स्थानीय परिवहन सेवाओं में सुधार की उम्मीद है।

Bhagalpur News: भागलपुर : अमित कुमार बने भागलपुर के एडीटीओ

Bhagalpur News: भागलपुर से केके गौरव की रिपोर्ट भागलपुर। पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अमित कुमार को जिला परिवहन कार्यालय भागलपुर के अपर जिला परिवहन पदाधिकारी का प्रभार मिला है। अमित कुमार ने बताया कि उन्होंने अपर जिला परिवहन पदाधिकारी का प्रभार गुरुवार को ग्रहण कर लिया है।

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