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Bhagalpur News: नशा में हंगामा करने वाला आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: नारायणपुर के नवटोलिया गांव के निवासी अमन कुमार को भवानीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमन पर नशा करने और घर पर हंगामा करने का आरोप है। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में नवगछिया भेज दिया है।

Bhagalpur News: नशा में हंगामा करने वाला आरोपी गिरफ्तार

Bhagalpur News: नारायणपुर, संवाद सूत्र। प्रखंड के नवटोलिया गांव निवासी अमन कुमार पिता निरपेश चौधरी को भवानीपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर शंभू कुमार ने बताया कि नशा में घर पर हंगामा करने का आरोपी था। जिसको न्यायिक हिरासत में नवगछिया भेजा गया।

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