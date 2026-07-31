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Bhagalpur News: खगड़िया : तीन कट्टा व तीन कारतूस के साथ एक बदमाश गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: खगड़िया जिले के अलौली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी, सुदामा साह, के पास से तीन कट्टा, तीन कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ। एसपी भानुप्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी गांव में हथियार लहराने और फायरिंग कर रहा था।

Bhagalpur News: खगड़िया : तीन कट्टा व तीन कारतूस के साथ एक बदमाश गिरफ्तार

Bhagalpur News: खगड़िया से सतीश कुमार की रिपोर्ट अलौली, एक प्रतिनिधि। अलौली पुलिस व डीआईयू की टीम ने शुक्रवार को गुप्त सूचना पर छापेमारी कर तीन कट्टा, तीन कारतूस व एक खोखा के साथ एक बदमाश गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश स्थानीय लड़ही मखनाही गांव निवासी स्व.रामप्रकाश साह का पुत्र सुदामा साह बताया जा रहा है। एसपी भानुप्रताप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश के बारे गांव में हथियार लहराने व फायरिंग की सूचना मिली थी। इसी सूचना पर कार्रवाई कर तीन कट्टा, तीन कारतूस व एक खोखा के साथ गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। छापेमारी में थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार, सहायक अवर निरीक्षक दीपक व डीआईयू की टीम शामिल थी।

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