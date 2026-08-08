Bhagalpur News: किशनगंज : एलएस पर अवैध वसूली का लगाया आरोप,सहयोग पोर्टल पर दर्ज कराई शिकायत
Bhagalpur News: बिशनपुर (किशनगंज) से नागेंद्र सिंह की रिपोर्ट कोचाधामन प्रखंड के कैरीबीरपुर पंचायत की महिला
Bhagalpur News: बिशनपुर (किशनगंज) से नागेंद्र सिंह की रिपोर्ट कोचाधामन प्रखंड के कैरीबीरपुर पंचायत की महिला पर्यवेक्षिका तबस्सुम परवीन पर आंगनबाड़ी केंद्रों से अवैध वसूली करने का आरोप स्थानीय ग्रामीणों ने लगाया है। कैरीबीरपुर के ग्रामीण हीरा लाल हरिजन ने इस संबध में सहयोग पोर्टल पर आवेदन देते हुए आंगनबाड़ी की महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा केंद्रों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। स्थानीय ग्रामीण हीरा लाल हरिजन,चिक्कू लाल हरिजन, बल्ले लाल हरिजन, जफ़ा हरिजन, राजदा हसन व अन्य लोगों ने कहा कि महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा केंद्रों से अवैध वसूली की शिकायत मिल रही है,राशि नहीं देने पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को डराया धमकाया जाता है।
जिस कारण सेविकाओं को बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार और योजनाओं में ना चाह कर भी कटौती करनी पड़ती है। 05 अगस्त को पंचायत सरकार भवन में मुखिया रेशमा परवीन और पूर्व मुखिया शादाब मोअज्जम के द्वारा एलएस को पंचायत क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति में सुधार के लिए सुझाव दिया गया था,लेकिन एलएस के द्वारा जनप्रतिनिधियों के सुझाव की अनदेखी की गई और जनप्रतिनिधियों को कहा कि आप को जहाँ शिकायत करना है करे मेरा कुछ नहीं होगा। स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का ध्यान कैरीबीरपुर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्रों की आकृष्ट कराते हुए मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की ।
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