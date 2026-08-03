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Bhagalpur News: अररिया:छात्र-छात्राओं की समस्याओं पर हुई चर्चा।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अररिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक हुई, जिसमें सदस्यता अभियान, 15 अगस्त कार्यक्रम और छात्र-छात्राओं की समस्याओं पर चर्चा की गई। प्रोफेसर एमपी सिंह ने बताया कि पांच अगस्त से सदस्यता अभियान शुरू होगा। कार्यकर्ताओं से आग्रह किया गया कि वे छात्र-छात्राओं की समस्याओं का संकलन करें।

Bhagalpur News: अररिया:छात्र-छात्राओं की समस्याओं पर हुई चर्चा।

Bhagalpur News: अररिया से फुलेंद्र की रिपोर्ट अररिया, वरीय संवाददाता। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई अररिया की एक बैठक स्थानीय परिषद कार्यालय परिसर में हुई। बैठक की अध्यक्षता परिषद के नगर मंत्री जितेंद्र प्रियांशु ने की। बैठक में परिषद द्वारा चलाई जाने वाले सदस्यता अभियान, 15 अगस्त के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम तथा छात्र-छात्राओं की समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।

बैठक का उद्देश्य

बैठक को संबोधित करते हुए परिषद के प्रांत एसएफडी प्रमुख प्रोफेसर एमपी सिंह ने कहा कि आगामी पांच अगस्त से पूरे सूबे मे सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में अधिक से अधिक शिक्षक सहित छात्र-छात्राओं को सदस्यता दिलाकर परिषद से जोड़ा जाएगा। परिषद में शिक्षक गार्जियन की भूमिका में होता है। सदस्यता अधिक से अधिक हो इसके लिए जिले के प्रत्येक नगर इकाई में नगर सदस्यता प्रभारी नियुक्त किया गया । उन्होंने कहा कि सदस्यता के निमित्त चार अगस्त को रानीगंज में एक दिवसीय जिला सदस्यता कार्यशाला का आयोजन करने का निर्णय लिया गया जिसमें जिले के प्रत्येक इकाई से परिषद कार्यकर्ता भाग लेंगे।

छात्र समस्याओं पर चर्चा

इस अवसर पर विभाग सहसंयोजक अजीत रंजन ने परिषद कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि आप लोग अपने-अपने महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं की समस्याओं का संकलन करें। इसके समाधान के लिए महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय परिसर में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।इस अवसर पर विभाग सहसंयोजक अजीत रंजन ने परिषद कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि आप लोग अपने-अपने महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं की समस्याओं का संकलन करें। इसके समाधान के लिए महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय परिसर में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बैठक में अजीत रंजन, अंकित सिंहा, राहुल आर्यन जितेंद्र प्रियांशु , कौशेन आलम, प्रिया रानी, सिमरन कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, श्रीति झा, सौरभ कुमार, शिवम कुमार, राजा कुमार, जितेंद्र विश्वास, विनीत कुमार, अजीत कुमार, अभिषेक कुमार आदि शामिल थे। प्रियांशु , कौशेन आलम, प्रिया रानी, सिमरन कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, श्रीति झा, सौरभ कुमार, शिवम कुमार, राजा कुमार, जितेंद्र विश्वास, विनीत कुमार, अजीत कुमार, अभिषेक कुमार आदि शामिल थे।

सन्दर्भित प्रश्नों के उत्तर

बैठक में किसकी अध्यक्षता में चर्चा हुई?
बैठक की अध्यक्षता परिषद के नगर मंत्री जितेंद्र प्रियांशु ने की।
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