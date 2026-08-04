Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: नपं में साफ-सफाई की व्यवस्था पूरी तरह ठप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: अकबरनगर में सफाईकर्मियों की हड़ताल सातवें दिन भी जारी रही। तीन महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण वे अपनी मांगों पर अड़े हैं। हड़ताल से नगर पंचायत क्षेत्र में साफ-सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हैं। प्रशासन वेतन भुगतान की प्रक्रिया में है।

Bhagalpur News: नपं में साफ-सफाई की व्यवस्था पूरी तरह ठप

Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता। नपं अकबरनगर के सफाईकर्मियों की हड़ताल सोमवार को सातवें दिन भी जारी रही। तीन माह सात दिन का वेतन भुगतान नहीं होने से नाराज सफाईकर्मी अपनी मांगों पर अड़े रहे। हड़ताल के कारण नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में साफ-सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और जगह-जगह कचरे का अंबार लग गया है। नपं प्रशासन के कार्यपालक पदाधिकारी निशांत कुमार का कहना है कि वेतन भुगतान को लेकर आवश्यक प्रक्रिया चल रही है।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: छठे दिन भी सफाईकर्मियों की हड़ताल जारी, दिया धरना
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Akbarnagar
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।