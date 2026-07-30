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Bhagalpur News: सफाईकर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अकबरनगर में सफाईकर्मियों ने तीन माह का बकाया वेतन न मिलने के चलते जारी हड़ताल के दूसरे दिन नगर पंचायत प्रशासन के साथ बैठक की। कार्यपालक पदाधिकारी ने पार्षदों से सफाईकर्मियों को समझाकर काम पर लौटने की अपील की, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था सामान्य हो सके।

Bhagalpur News: सफाईकर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी

Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता। नपं अकबरनगर के सफाईकर्मियों की तीन माह के बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर जारी हड़ताल दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रही। सफाई व्यवस्था बहाल कराने और कर्मियों को काम पर वापस लाने के उद्देश्य से नगर पंचायत सभागार में कार्यपालक पदाधिकारी निशांत कुमार की अध्यक्षता में सभी वार्ड पार्षदों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में नपं प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे सफाईकर्मियों को समझाकर काम पर लौटने के लिए पहल करें, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था जल्द से जल्द सामान्य हो सके। अधिकारियों ने बताया कि विभाग से वेतन मद की राशि अब तक प्राप्त नहीं होने के कारण भुगतान में परेशानी आ रही है।

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