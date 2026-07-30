Bhagalpur News: सफाईकर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी
Bhagalpur News: अकबरनगर में सफाईकर्मियों ने तीन माह का बकाया वेतन न मिलने के चलते जारी हड़ताल के दूसरे दिन नगर पंचायत प्रशासन के साथ बैठक की। कार्यपालक पदाधिकारी ने पार्षदों से सफाईकर्मियों को समझाकर काम पर लौटने की अपील की, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था सामान्य हो सके।
Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता। नपं अकबरनगर के सफाईकर्मियों की तीन माह के बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर जारी हड़ताल दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रही। सफाई व्यवस्था बहाल कराने और कर्मियों को काम पर वापस लाने के उद्देश्य से नगर पंचायत सभागार में कार्यपालक पदाधिकारी निशांत कुमार की अध्यक्षता में सभी वार्ड पार्षदों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में नपं प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे सफाईकर्मियों को समझाकर काम पर लौटने के लिए पहल करें, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था जल्द से जल्द सामान्य हो सके। अधिकारियों ने बताया कि विभाग से वेतन मद की राशि अब तक प्राप्त नहीं होने के कारण भुगतान में परेशानी आ रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।