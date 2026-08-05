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Bhagalpur News: आठवें दिन भी नहीं बनी बात, सफाईकर्मियों की हड़ताल जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: नगर पंचायत प्रशासन व एजेंसी के खिलाफ मजदूरों ने लगाए नारे कचरे के ढेर से

Bhagalpur News: आठवें दिन भी नहीं बनी बात, सफाईकर्मियों की हड़ताल जारी

Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता। नपं अकबरनगर के सफाईकर्मियों की हड़ताल मंगलवार को लगातार आठवें दिन भी जारी रही। नगर पंचायत प्रशासन और सफाई एजेंसी के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल सका। अपनी मांगों पर अड़े सफाईकर्मियों ने नगर पंचायत कार्यालय परिसर में प्रशासन और एजेंसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हड़ताल के कारण पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।

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स्थिति की गंभीरता

मुख्य बाजार, मोहल्लों, चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरे का ढेर लग गया है। कई जगहों पर कचरा सड़कों पर फैल गया है, जिससे पूरे शहर में बदबू फैल रही है। गंदगी के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है।

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सफाईकर्मियों की मांग

सफाईकर्मियों का कहना है कि जब तक उनका तीनों महीना का बकाया वेतन सीधे बैंक खातों में जमा नहीं होगा, तब तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। उनका आरोप है कि बार-बार केवल आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है। इधर, शहरवासियों का कहना है कि लगातार आठ दिनों से कचरा नहीं उठने के कारण स्थिति गंभीर होती जा रही है। नपं के कार्यपालक पदाधिकारी निशांत कुमार ने बताया कि मजदूरों को वेतन भुगतान की प्रक्रिया चल रही हैं, जल्द ही वेतन दे दिया जाएगा।

FAQs

अकबरनगर में सफाईकर्मियों की हड़ताल का कारण क्या है?
सफाईकर्मियों की हड़ताल का कारण उनका तीनों महीना का बकाया वेतन है, जिसे वे सीधे बैंक खातों में जमा करने की मांग कर रहे हैं।
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