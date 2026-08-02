Bhagalpur News: अकबरनगर को मिलेगी निर्बाध बिजली की सौगात, बनेगा विद्युत शक्ति उपकेंद्र
Bhagalpur News: अकबरनगर में वर्षों पुरानी बिजली समस्या के समाधान के लिए विद्युत शक्ति उपकेंद्र की प्रक्रिया तेज हो गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष किरण देवी के प्रयासों से सुल्तानगंज के अंचलाधिकारी को भूमि हस्तांतरण के लिए पत्र भेजा गया है। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर और निर्बाध बिजली की सुविधा मिलेगी।
Bhagalpur News: अकबरनगर संवाददाता अकबरनगर की वर्षों पुरानी बिजली समस्या के समाधान की दिशा में बड़ी पहल हुई है। नगर पंचायत चेयरमैन किरण देवी के प्रयास से प्रस्तावित विद्युत शक्ति उपकेंद्र निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल भागलपुर शहरी ने सुल्तानगंज के अंचलाधिकारी को पत्र भेजकर चिन्हित सरकारी भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने और भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई शीघ्र पूरी करने का अनुरोध किया है।शिव मंदिर चौक के समीप मुख्य सड़क से सटी 60×40 मीटर सरकारी भूमि उपकेंद्र के लिए चिह्नित की गई है। वर्तमान में यह भूमि लोक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है, जिसे साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के नाम हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
वर्तमान में अकबरनगर को सुल्तानगंज और भुवालपुर ग्रिड से बिजली मिलती है। बारिश और बाढ़ के दौरान इन क्षेत्रों में फॉल्ट आने से बिजली आपूर्ति बार-बार बाधित होती है। स्थानीय विद्युत शक्ति उपकेंद्र बनने के बाद बिजली आपूर्ति अधिक निर्बाध होगी, लो-वोल्टेज की समस्या कम होगी तथा फॉल्ट होने पर शीघ्र मरम्मत संभव हो सकेगी। चेयरमैन किरण देवी ने बताया कि उपकेंद्र बनने से अकबरनगर सहित आसपास के हजारों उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सुविधा मिलेगी।
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