Bhagalpur News: अकबरनगर को मिलेगी निर्बाध बिजली की सौगात, बनेगा विद्युत शक्ति उपकेंद्र

Bhagalpur News: अकबरनगर संवाददाता अकबरनगर की वर्षों पुरानी बिजली समस्या के समाधान की दिशा में बड़ी पहल हुई है। नगर पंचायत चेयरमैन किरण देवी के प्रयास से प्रस्तावित विद्युत शक्ति उपकेंद्र निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल भागलपुर शहरी ने सुल्तानगंज के अंचलाधिकारी को पत्र भेजकर चिन्हित सरकारी भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने और भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई शीघ्र पूरी करने का अनुरोध किया है।शिव मंदिर चौक के समीप मुख्य सड़क से सटी 60×40 मीटर सरकारी भूमि उपकेंद्र के लिए चिह्नित की गई है। वर्तमान में यह भूमि लोक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है, जिसे साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के नाम हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।