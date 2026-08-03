Bhagalpur News: छठे दिन भी सफाईकर्मियों की हड़ताल जारी, दिया धरना
Bhagalpur News: एजेंसी और जनप्रतिनिधियों की वार्ता विफल, वेतन मिलने तक काम पर लौटने से इनकार
Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता। तीन माह सात दिन से वेतन भुगतान नहीं होने से नाराज नगर पंचायत अकबरनगर के सफाईकर्मियों की हड़ताल रविवार को छठे दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण नगर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है और जगह-जगह कचरे का अंबार लग जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छठे दिन नगर पंचायत की सफाई एजेंसी के प्रतिनिधि मृत्युंजय कुमार तथा जनप्रतिनिधियों ने सफाईकर्मियों से वार्ता कर हड़ताल समाप्त कराने का प्रयास किया, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। हड़ताल के छठे दिन सफाईकर्मियों ने नगर पंचायत परिसर में धरना देकर अपने आंदोलन को और तेज किया।
प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जल्द से जल्द बकाया वेतन भुगतान की मांग दोहराई। कार्यपालक पदाधिकारी निशांत कुमार ने बताया कि सफाईकर्मियों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि हर हाल में 15 अगस्त तक बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। साथ ही सफाईकर्मियों से लगातार बातचीत कर हड़ताल समाप्त कराने का प्रयास किया जा रहा है।
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