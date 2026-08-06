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Bhagalpur News: नौवें दिन भी हड़ताल पर डटे सफाईकर्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अकबरनगर में सफाईकर्मियों की हड़ताल नौवे दिन जारी है। तीन माह से अधिक का बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर सफाईकर्मी अपने निर्णय पर अडिग हैं। हड़ताल के कारण नगर पंचायत क्षेत्र में सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और पूरे क्षेत्र में कचरे का अंबार लग गया है।

Bhagalpur News: नौवें दिन भी हड़ताल पर डटे सफाईकर्मी

Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता। नगर पंचायत अकबरनगर में सफाईकर्मियों की हड़ताल बुधवार को लगातार नौवें दिन भी जारी रही। तीन माह से अधिक के बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर सफाईकर्मी अपने निर्णय पर अडिग हैं। दूसरी ओर हड़ताल लंबी खिंचने से पूरे नगर पंचायत क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। शहर से लेकर गांवों तक हर ओर कचरे का अंबार दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश ने हालात और भी गंभीर बना दिए हैं। ईओ निशांत कुमार ने बताया कि मजदूर को जल्द ही वेतन भुगतान कर दिया जाएगा।

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