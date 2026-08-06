Bhagalpur News: नौवें दिन भी हड़ताल पर डटे सफाईकर्मी
Bhagalpur News: अकबरनगर में सफाईकर्मियों की हड़ताल नौवे दिन जारी है। तीन माह से अधिक का बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर सफाईकर्मी अपने निर्णय पर अडिग हैं। हड़ताल के कारण नगर पंचायत क्षेत्र में सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और पूरे क्षेत्र में कचरे का अंबार लग गया है।
Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता। नगर पंचायत अकबरनगर में सफाईकर्मियों की हड़ताल बुधवार को लगातार नौवें दिन भी जारी रही। तीन माह से अधिक के बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर सफाईकर्मी अपने निर्णय पर अडिग हैं। दूसरी ओर हड़ताल लंबी खिंचने से पूरे नगर पंचायत क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। शहर से लेकर गांवों तक हर ओर कचरे का अंबार दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश ने हालात और भी गंभीर बना दिए हैं। ईओ निशांत कुमार ने बताया कि मजदूर को जल्द ही वेतन भुगतान कर दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें