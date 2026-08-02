Bhagalpur News: पूर्णिया: उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच में मिली अनियमितता

Bhagalpur News: जलालगढ़ पूर्णिया से धीरज कुमार की रिपोर्ट जलालगढ़, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र में किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने और अनियमितताओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने विभिन्न उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच की। जांच के दौरान एक प्रतिष्ठान में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी कमलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि कृषि समन्वयक रोशन कुमार द्वारा सरसोनी पंचायत अंतर्गत कनिका बीज भंडार भटगामा एवं जय हिंद ट्रेडर्स, सरसोनी का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान एक प्रतिष्ठान में उर्वरक नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन एवं अन्य अनियमितताएं पाई गईं।

इसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट जिला कृषि पदाधिकारी को भेजी गई। रिपोर्ट के आधार पर जिला कृषि पदाधिकारी ने संबंधित प्रतिष्ठान का अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए संचालक से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही अनियमितता को गंभीर मानते हुए संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई का निर्देश दिया गया। जिला कृषि पदाधिकारी के आदेश पर कृषि समन्वयक द्वारा संबंधित प्रतिष्ठान संचालक के विरुद्ध जलालगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन भी दिया गया है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी कमलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकली या अनियमित तरीके से उर्वरक की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आगे भी नियमित जांच अभियान चलाया जाएगा और दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।