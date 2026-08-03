Bhagalpur News: अग्रवाल महिला समिति का देवी बाबू धर्मशाला में हरियाली तीज उत्सव

Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। भागलपुर जिला अग्रवाल सम्मेलन के तत्वावधान में रविवार को देवी बाबू धर्मशाला में हरियाली तीज मेले का आयोजन किया गया। अग्रवाल महिला समिति द्वारा आयोजित मेले का उद्घाटन नगर विधायक रोहित पांडे, सम्मेलन के अध्यक्ष बद्री प्रसाद छापोलिका, महामंत्री रंजीत झुनझुनवाला, अनिल खेतान, प्रदीप जालान, पुनीत चौधरी, महिला समिति की अध्यक्ष प्रभा कोटरीवाल, मंत्री रश्मि केडिया, वर्षा सिंघानिया, पिंकी केजरीवाल, ज्योति खेतान, सुनीता सर्राफ, नीतु झुनझुनवाला ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मेले में पटना, दिल्ली, कोलकाता और भागलपुर की महिलाओं ने विभिन्न उत्पादों के स्टॉल लगाए। सुमन केडिया, कविता बंसल, अनीता अग्रवाल, अनु केडिया, एकता कुमारी, अनीता खेमका समेत कई महिलाओं ने अपने स्टॉलों पर विभिन्न सामग्रियों की प्रदर्शनी एवं बिक्री की।