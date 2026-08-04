Bhagalpur News: कांवरिया ड्यूटी से तीन मजिस्ट्रेट हटे, तीन नये की तैनाती
Bhagalpur News: सामान्य प्रशासन विभाग ने पूर्व की प्रतिनियुक्ति रद्द की बांका के लिए 02, भागलपुर के
Bhagalpur News: भागलपुर, मुख्य संवाददाता। सामान्य प्रशासन विभाग ने श्रावणी मेला में कांवरिया मार्ग में तैनाती तीन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी है। अब उनकी जगह तीन नये वरीय उप समाहर्ताओं को तैनात किया गया है। जो भागलपुर और बांका जिला क्षेत्र में मेला ड्यूटी करेंगे। विभाग ने जारी आदेश से प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय को अवगत कराया है। आदेश के मुताबिक, बेगूसराय के एसडीसी आमिर अहमद, कटिहार के अभिषेक रंजन और शेखपुरा के कुमार रवींद्र नाथ की प्रतिनियुक्ति रद्द करते हुए बेगूसराय स्थित बलिया के डीसीएलआर राजीव कुमार और शेखपुरा के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी खिलाफत अंसारी को बांका के लिए और कटिहार के एनईपी के निदेशक शिवेश कुमार सिंह को भागलपुर के लिए तैनात किया गया है।
तीनों नये पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अविलंब संबंधित जिला में योगदान दें और वहां के डीएम के निर्देशानुसार कार्य करें।
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